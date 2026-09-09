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Скотленд-Ярд начнет расследование в отношении партии "Реформировать Соединенное Королевство"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Полиция Большого Лондона (Скотленд-Ярд) приступит к расследованию в отношении правой партии "Реформировать Соединенное Королевство" (Reform UK) по подозрению в нарушении закона о финансировании политических партий, сообщает в среду The Guardian.

Ранее телеканал Channel 4 опубликовал кадры, на которых видно, как представители Reform UK обсуждали возможную схему незаконного финансирования партии с журналистами, скрывавшимися под видом иностранных доноров.

Представитель полиции заявил, что после этой трансляции британского телеканала Channel 4 от 3 сентября в полицию поступило несколько сообщений, "о пожертвованиях и опросах общественного мнения, связанных с одной из политических партий Великобритании".

The Guardian отмечает, что после публикации материалов двое высокопоставленных членов партии - Дэн Джукс и Джеймс Орр - подали в отставку.

Ранее лидер партии Найджел Фараж уже оказывался в центре скандала, связанного с финансами. В 2024 году он получил 5 млн фунтов стерлингов от криптомиллиардера Кристофера Харборна, не задекларировав эту сумму как пожертвование и назвав ее личным подарком. В июле в связи со скандалом Фараж ушел из Палаты общин, однако в августе вернулся в парламент, набрав 63,3% голосов на внеочередных выборах в округе Клактон.

Великобритания Скотленд-Ярд Реформировать Соединенное Королевство
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