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Фараж уходит из парламента Британии на фоне скандала

Лидер партии "Реформировать Соединенное Королевство" намерен переизбраться в Палату общин

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Глава британской правой партии "Реформировать Соединенное Королевство" Найджел Фараж заявил об уходе в отставку с поста члена Палаты общин на фоне разбирательств по поводу его предполагаемой причастности к финансовым нарушениям, сообщают европейские СМИ.

В сообщениях говорится, что сразу после отставки Фараж вновь будет баллотироваться в парламент от города Клактон-он-Си (графство Эссекс). Этот маневр позволит ему затянуть парламентское расследование по его делу.

"Я решил, что судить о том, виновен ли я, будут жители Клактона-он-Си. Это будут выборы, на которых народ будет противостоять истеблишменту", - прокомментировал свои планы Фараж.

Сам политик, равно как и его партия, лидируют в опросах в Великобритании, и поэтому Фараж, скорее всего, без проблем добьется повторного избрания в парламент.

"Я не сделал ничего плохого. Я не нарушал закон. Я не использовал в личных целях госсредства", - добавил Фараж.

В мае этого года сообщалось о начале проверки в парламенте данных о получении Фаражем 5 млн фунтов стерлингов от криптоинвестора Кристофера Харборна. О получении этой крупной суммы политик не сообщил парламенту, что может быть нарушением действующих правил. При этом на момент получения денег он еще не был членом Палаты общин.

Сам Фараж полагает, что это расследование инициировано его политическими оппонентами, пытающимися навредить ему.

Великобритания Найджел Фарадж Реформировать Соединенное Королевство
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