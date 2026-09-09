Нетаньяху заявил, что Израиль близок к победе в противостоянии с Ираном

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в среду заявил, что власти Ирана вскоре потерпят поражение в региональном противостоянии.

"Главная цель - победить террористический режим в Иране. Мы очень близки к тому. Мы знаем, что вся враждебная коалиция падет раз и навсегда. Мы привержены выполнению этой задачи, и мы это сделаем", - приводит телеканал I24 его слова во время посещения горы Хермон в зоне безопасности в Сирии.

Он отметил, что Израиль теперь не позволит "никакой террористической армии закрепиться на его границах". Премьер уточнил, что в ходе боевых действий за последнее время Израиль закрепился на территории от горы Хермон до реки Ярмук и на запад до побережья Средиземного моря.

При этом, отмечает телеканал, он не уточнил, как долго израильские военные будут оставаться в Сирии, и на какие новые военные операции может пойти Израиль.