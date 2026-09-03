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Израиль готов атаковать иранские энергетические объекты в случае нападения Ирана

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что при нападении Ирана израильские военные в ответ готовы наносить удары по иранским инфраструктурным объектам, в том числе, связанным с энергетикой.

"Мы будем бить по всей инфраструктуре Тегерана, включая энергетическую, отбросим Иран в каменный век, повергнем его в пустоту", - приводит его слова в четверг The Times of Israel.

Глава Минобороны уточнил, что возможное нападение Ирана "снимет все существующие органичения" с Израиля.

Ранее в МИД Ирана сообщали, что в стране починили объекты энергетической инфраструктуры, поврежденные за время конфликта с Израилем и США.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал нанести удары по мостам и электростанциям на территории Ирана, однако так и не привел угрозы в действие.

Хроника 28 февраля – 03 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран Исраэль Кац
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