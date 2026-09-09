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Глава СВР не исключил своего ответного визита в США после приезда в РФ директора ЦРУ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин не исключил, что может отправиться с ответным визитом в США.

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"Вполне, да", - сказал он "Интерфаксу", отвечая на вопрос, возможен ли ответный визит в США после недавнего приезда в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

Отвечая на уточняющий вопрос, было ли получено такое приглашение, Нарышкин сказал: "в общем виде, да".

В комментарии каналу "Юнашев Live", отвечая на вопрос, когда может быть следующий контакт с Рэтклиффом, Нарышкин сказал: "Договоримся". На вопрос, будет ли следующая встреча тоже в Москве, Нарышкин сказал: "И об этом договоримся".

В ответ на вопрос журналиста, была ли доброжелательной тональность уже прошедшей в Москве встречи глава СВР сказал: "Да, вполне. Тональность деловая, доброжелательная. Все было профессионально, четко".

При этом на уточняющий вопрос, доверяет ли он Рэтклиффу, Нарышкин с улыбкой ответил: "Это особая категория".

СВР Сергей Нарышкин США ЦРУ Джон Рэтклифф
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