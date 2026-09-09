МАГАТЭ критикует Иран за нарушение обязательств по нераспространению ядерного оружия

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Совет управляющих МАГАТЭ в среду 23 голосами из 34-х принял резолюцию с критикой Ирана за нарушение обязательств по нераспространению ядерного оружия, сообщает EFE.

Три страны, в том числе Россия и Китай, проголосовали против резолюции, еще восемь стран воздержались.

В тексте, представленном в Вене Великобританией, Германией, США и Францией, содержится призыв к Ирану срочно устранить несоблюдение заключенного с МАГАТЭ соглашения о гарантиях и предоставить генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси необходимый доступ к объектам.

После израильских и американских атак на иранские ядерные объекты Тегеран ограничил доступ инспекторов МАГАТЭ, которые до сих пор не смогли установить местонахождение около 400 кг высокообогащенного урана - материала, близкого к использованию в военных целях.