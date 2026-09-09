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Спутники фиксируют строительные работы у горы Пикакс в Иране, где может размещаться ядерный объект

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Иран наращивает строительные работы в районе горы Пикакс (Кух-е Коланг), под которой, по данным властей США и Израиля, может располагаться объект иранской ядерной программы, сообщает в среду CNN со ссылкой на американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS).

"Анализ новых спутниковых снимков от CSIS, который эксклюзивно перед его публикацией получил CNN, показывает, что в этом году в этой местности наблюдается явственный рост строительных работ", - информирует телеканал.

В CSIS полагают, в подземном объекте под горой могут собирать центрифуги для обогащения урана, или обогащать его, или вести деятельность, имеющую отношение к ядерному оружию.

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В Центра отметили, что по данным со спутниковых снимков можно заключить, что теперь идут работы как внутри комплекса, так и снаружи - по укреплению наружных конструкций, улучшению дорожной сети.

Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что одной из потенциальных целей военных США является гора Пикакс, где Иран мог спрятать центрифуги, которые могут использоваться для обогащения урана.

По словам одного из источников CNN, командование США сохраняет в силе планы по удару по горе Пикакс, однако неясно, имеют ли американские боеприпасы для поражения заглублённых целей достаточно мощности для разрушения данного объекта. Еще один источник добавил, что командиры продолжают работу над улучшением данных планов.

Кроме того, по данным CNN, за четыре дня до нападения США на Иран Пентагон подписал срочный контракт на ремонт подземного испытательного комплекса в районе Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Спутниковые снимки показали, что между 16 и 18 февраля там на отдаленном участке начались землеройные работы. Три источника подтвердили телеканалу, что эта активность имеет отношение к операции против Ирана.

Однако CNN не располагает информацией, прошли ли в Уайт-Сэндс возможные испытания оружия против целей на большой глубине.

Иран Пикакс
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