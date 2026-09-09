Трамп заявил, что Путин хочет заключить сделку, Зеленскому тоже хорошо бы этого захотеть

Он не исключает организацию трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин стремится заключить соглашение по украинскому урегулированию, а президенту Украины Владимиру Зеленскому хорошо бы тоже стремиться к этому, заявил в среду президент США Доналд Трамп.

"Президент Путин хочет заключить сделку. Если этого захочет и Зеленский, то это было бы очень мило с его стороны", - сказал он журналистам перед вылетом в Техас.

Кроме того, Трамп не исключил, что может организовать трехстороннюю встречу с лидерами РФ и Украины. "Это возможно", - заявил он.