Трамп ожидает завершения конфликта с Ираном после промежуточных выборов в США

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Конфликт между Вашингтоном и Тегераном завершится после запланированных на ноябрь американских промежуточных выборов, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

"Война закончится после промежуточных выборов", - сказал он журналистам перед вылетом в Техас.

По мнению Трампа, иранская сторона испытывает существенные сложности, в частности, в сфере экономики. Согласно его прогнозу, Тегеран продолжает конфликт, потому что хочет таким образом повлиять на итоги выборов в США.

Промежуточные выборы пройдут в США 3 ноября 2026 года. На них определится полностью состав Палаты представителей и части Сената. Кроме того, во многих штатах состоятся выборы губернаторов.

Опросы показывают, что избирателей беспокоят экономические последствия конфликта с Ираном, в частности - рост цен на горючее.