Трамп назвал неприязнь между лидерами РФ и Украины главным препятствием для урегулирования

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что основной проблемой для урегулирования на Украине является взаимная неприязнь президентов России и Украины.

"У нас состоялся прекрасный разговор с президентом Путиным. Зеленский тоже хочет заключения соглашения, но проблема в том, что они не выносят друг друга", - сказал он журналистам в среду.

При этом американский президент не исключил, что может организовать трехстороннюю встречу с лидерами РФ и Украины.