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Несколько взрывов прозвучали на юго-востоке Ирана

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Несколько мощных взрывов зафиксировано на юго-востоке Ирана близ Ормузского пролива, передают иранские СМИ.

Так, агентство IRNA сообщает, что обстрелу подверглись районы вблизи портового города Сирик на побережье Оманского залива, якобы снаряды были выпущены "противником".

Взрывы произошли в районе города Минаб. Официальные лица заявляют, что звуки доносились с моря.

Агентство Fars подтверждает, что в городах Сирик и Минаб слышны многочисленные взрывы. Кроме того, по его данным, взрывы произошли в районе острова Кешм в Ормузском проливе. Местные власти утверждают, что их звуки доносились с моря.

Хроника 28 февраля – 10 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Ормузский пролив взрывы
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Несколько взрывов прозвучали на юго-востоке Ирана

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