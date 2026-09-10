Рубио заявил, что Иран не получает существенной помощи из-за рубежа

Госсекретарь США Марко Рубио Фото: Janos Kummer/Getty Images

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Вашингтоне не видят существенной поддержки Тегерана из-за рубежа, которая бы меняла динамику текущего конфликта, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Мы не считаем, что кто-либо дает Ирану что-либо, что меняет динамику или параметры того, что мы наблюдаем", - сказал Рубио журналистам в Эквадоре.

На вопрос о том, известно ли Штатам, какие страны помогают Ирану, госсекретарь отказался назвать какую-либо.

"Они продолжают обстреливать корабли, и когда они обстреливают наши корабли, они платят за это танкерами. (...) Тем временем мы будем продолжать душить их экономически", - добавил Рубио.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает, что конфликт между Вашингтоном и Тегераном завершится после запланированных на ноябрь американских промежуточных выборов.

По мнению Трампа, иранская сторона испытывает существенные сложности, в частности, в сфере экономики. Согласно его прогнозу, Тегеран продолжает конфликт, потому что хочет таким образом повлиять на итоги выборов в США.

В начале недели Иран пригрозил США ввести полную блокаду всего района Ормузского пролива в ответ на экономическое давление Вашингтона. Ранее Штаты начали операцию "Экономический изгой", цель которой - усилить финансовую изоляцию Тегерана и заставить его уступить в конфликте, начавшемся 28 февраля этого года.