США продолжают базировать стратегические бомбардировщики в Британии

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Не менее 12 стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые участвовали в американской военной кампании против Ирана, продолжают находиться на авиабазе Фэрфорд в Великобритании, следует из данных портала Fairford Movements.

По его данным, самолеты на ежедневной основе выполняют тренировочные полеты продолжительностью несколько часов.

В ходе американской военной операции против Ирана на авиабазе Фэрфорд также размещались стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress. Однако после соглашения о прекращении огня между Вашингтоном и Тегераном они вернулись на свои места постоянного базирования в континентальной части США.

Всего в ходе иранской кампании на британской авиабазе Фэрфорд находилось 15 самолетов B-1B Lancer и восемь B-52H Stratofortress. Они активно использовались для нанесения ударов по наиболее важным иранским объектам, в частности защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет и беспилотников.