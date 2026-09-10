Иран осуждает антииранскую резолюцию, принятую Советом управляющих МАГАТЭ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что США и другие западные страны используют сбои, вызванные ударами по ядерным объектам Ирана, для оправдания резолюции.

"Они атакуют охраняемые ядерные объекты Ирана, нарушают нормальный процесс проверки, а затем используют это нарушение в качестве предлога для принятия решения Советом управляющих", - заявил Гарибабади в соцсети X.

По его мнению, подобными маневрами не получится "ни компенсировать провал своей политики и действий, ни добиться чего-либо в Совете Безопасности".

Тем временем представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи назвал политическое решение передать иранский ядерный вопрос на рассмотрение Совета Безопасности ООН "противоречивым и безосновательным".

Багаи заявил, что передача иранского ядерного вопроса в Совет Безопасности ООН "совершенно неуместна, поскольку Иран не нарушал никаких обязательств".

Глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи назвал антииранскую резолюцию "нелегитимной".

"Никакого глобального консенсуса, только политическая игра: последняя антииранская резолюция МАГАТЭ - не что иное, как нелегитимный документ, доказывающий отсутствие независимости Совета управляющих", - написал Азизи в соцсети X.

Он отметил, что Иран будет защищать свои национальные интересы и "решительно ответит на эту недействительную резолюцию".

В свою очередь, первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что принятая резолюция показывает принятые в мире двойные стандарты.

"Одобрение Советом управляющих резолюции против мирной ядерной программы Ирана, предложенной обладателями атомной бомбы, виновниками взрыва в Хиросиме и нарушителями СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ИФ), является символом двойных стандартов сегодняшнего мира", - сказал он.

По его мнению, те, кто угрожает Ирану, не имеют права судить.

"Иранский народ твердо стоит на своих законных правах и стратегическом пути развития мирной ядерной энергетики", - добавил он.

В свою очередь постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи заявил, что принятая резолюция является "политическим инструментом".

Комментируя будущие запросы на инспекцию ядерных объектов страны, дипломат заявил, что Тегеран "будет сотрудничать только в той мере, в какой это позволят обстоятельства и безопасность".

Совет управляющих МАГАТЭ в среду 23 голосами из 34-х принял резолюцию с критикой Ирана за нарушение обязательств по нераспространению ядерного оружия, сообщает ЭФЭ.

Три страны, в том числе Россия и Китай, проголосовали против резолюции, еще восемь стран воздержались.

В совместном заявлении, сделанном в среду на заседании Совета управляющих МАГАТЭ в Вене, представители Ирана, России и Китая заявили, что призыв США и "евротройки" передать вопрос о ядерной программе Тегерана на рассмотрение Совета Безопасности ООН не имеет под собой правовых оснований.

"В соответствии с резолюцией 2231 (2015) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций все ее положения утратили силу 18 октября 2025 года. Мы заявляем, что попытки стран "евротройки" задействовать так называемый механизм "обратного действия" являются недействительными и не имеют юридической силы", - заявили они.

Представители трех стран отметили, что "сложившиеся условия в области безопасности фактически сделали невозможным нормальное осуществление гарантий МАГАТЭ в Иране".

В тексте резолюции, представленном в Вене Великобританией, Германией, США и Францией, содержится призыв к Ирану срочно устранить несоблюдение заключенного с МАГАТЭ соглашения о гарантиях и предоставить генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси необходимый доступ к объектам.

После израильских и американских атак на иранские ядерные объекты Тегеран ограничил доступ инспекторов МАГАТЭ, которые до сих пор не смогли установить местонахождение около 400 кг высокообогащенного урана - материала, близкого к использованию в военных целях.