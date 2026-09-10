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США планируют направить на Ближний Восток новые части морской пехоты

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Пентагон собирается позднее этой осенью направить на Ближний Восток новый экспедиционный батальон морской пехоты для размещения вблизи Ирана, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

По его данным, это формирование должно сменить 11-й экспедиционный батальон морской пехоты численностью примерно 2,4 тыс. военнослужащих, который с июня находится на трех больших десантных кораблях в Аравийском море вблизи Ирана.

Издание ранее сообщало со ссылкой на источники, что министр войны США Пит Хегсет уже продлил развертывание части американских войск на Ближнем Востоке до 2027 года, предоставив президенту Дональду Трампу военные варианты действий по мере затягивания конфликта.

По словам источников, знакомых с ситуацией, Пентагон планирует продлить развертывание, в частности, некоторых частей ПВО на Ближнем Востоке без указания точной даты окончания. Эти части, входящие в состав контингента численностью примерно 50 тыс. военнослужащих, развернуты в регионе для перехвата иранских баллистических ракет и беспилотников.

Что касается прибытия нового формирования морпехов, то, как отметил собеседник издания, это свидетельствует о продолжающейся ротации. В настоящее время Пентагон также осуществляет ротацию истребительных эскадрилий ВВС на Ближнем Востоке. В частности, в регион прибывают истребители F-16 Национальной гвардии США, которые заменяют аналогичные боевые самолеты, возвращающиеся на американскую базу Авиано в Италии.

США Пентагон морская пехота Ближний Восток
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