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Трамп вновь предложил переименовать Ормузский пролив в свою честь

Трамп вновь предложил переименовать Ормузский пролив в свою честь
Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что должен переименовать Ормузский пролив в честь себя.

"Мы назовём его проливом Трампа, и я уверен, что иранское руководство будет в восторге", - сказал Трамп на съезде Республиканской партии в Техасе.

Он в очередной раз заявил, что США побеждают в конфликте с Ираном.

"Теперь мы победим. Мы побеждаем. Мы контролируем Ормузский пролив", - сообщил президент США.

Ранее в сентябре американский лидер уже задавался вопросом, не следует ли изменить название Ормузского пролива на пролив Трампа.

Хроника 28 февраля – 10 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Ормузский пролив
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