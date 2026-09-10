Несколько истребителей ВВС США получили повреждения в ходе ударов Ирана по базе в Иордании

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Несколько американских военных самолетов получили повреждения в результате ракетных ударов, нанесенных Ираном накануне по авиабазе Муваффак Салти в Иордании, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, около восьми истребителей F-15, находившихся на авиабазе, получили незначительные повреждения и были возвращены в строй. Один штурмовик A-10 Thunderbolt, был уничтожен, лишившись крыла.

О гибели американцев в результате иранских ударов по Иордании источники не сообщают.

Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) нанес ракетный удар по авиабазе после того, как США заявили, что уничтожили пять иранских танкеров в ответ на попытку иранских сил атаковать корабль ВМС США. Вслед за этим КСИР сообщил о нанесении ударов по восьми танкерам и двум военным кораблям, а также по авиабазе в Иордании.

По данным CBS News, накануне американские войска в Иордании выпустили более 30 зенитных ракет Patriot для защиты от иранских ударов по территории Иордании.