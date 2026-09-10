Трамп пообещал американцам по $5 тыс. в случае победы республиканцев на выборах

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп полагает, что Республиканская партия сможет выиграть предстоящие в ноябре промежуточные выборы, и даже пообещал согражданам дивиденды, если партия победит в обеих палатах Конгресса США.

"Если победят республиканцы на выборах в палату представителей и в Сенат США, в обе палаты, вы победите вместе с нами. Я выплачу дивиденды в размере $5 тыс. каждому взрослому гражданину США", - заявил Трамп, выступая на съезде Республиканской партии в Техасе.

"Мы сможем победить, (...) и конгрессмены, и сенаторы", - считает президент.

Он призвал избирателей "притвориться", что в бюллетене указано его собственное имя.

Кроме того Трамп заверил, что намерен до промежуточных выборов лично отправиться в десятки штатов, чтобы поддержать баллотирующихся в сенат и палату представителей республиканцев.

"Мы можем выиграть все эти выборы, но я собираюсь посетить каждый из этих штатов в поддержку конгрессменов и сенаторов", - сказал он, добавив, что речь идет примерно о 35 штатах.

Промежуточные выборы пройдут в США 3 ноября 2026 года. На них определится полностью состав палаты представителей и части сената. Кроме того, во многих штатах состоятся выборы губернаторов.