Войска международной коалиции начали покидать Иракский Курдистан

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Возглавляемые США войска международной коалиции против "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) приступили к выводу своих подразделений из Иракского Курдистана, заявил глава МВД этого автономного региона Ирака Ребар Ахмед.

"По действующим договоренностям войска должны уйти к концу сентября. Собственно, они это уже и делают (...) процесс начался и в регионе Курдистан, войска каждый день выводятся в другие места за пределами Ирака", - приводит CBS его слова.

Телеканал отмечает, что силы коалиции должны выйти из Ирака к 30 сентября. Еще в январе они покинули другие базы на иракской территории, за исключением Иракского Курдистана.

Представитель канцелярии иракского премьера Сабах аль-Нуман ранее сообщил, что процесс вывода коалиции ускорился.

Ирак и США в 2024 году заключили соглашение о завершении военной миссии коалиции к 30 сентября 2026 года. Стороны договорились, что любое будущее военное присутствие США будет определяться двусторонними договорами Багдада и Вашингтона, фокусироваться на обучении, обмене разведданными, продаже вооружений.

С начала конфликта в регионе позиции США в Ираке неоднократно атаковали иракские ополченцы, связанные с Ираном, или непосредственно с территории Ирана. В результате погибли или получили ранения несколько американских военнослужащих и мирных жителей.