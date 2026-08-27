Международная коалиция ускоряет вывод войск из Ирака

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Международная коалиция против "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) активизировала процесс вывода военнослужащих из Ирака, сообщает в четверг The National со ссылкой на канцелярию иракского премьера.

"Мы наблюдаем активизацию процесса вывода сил международной коалиции, при исключительно слаженном взаимодействии с управлением главнокомандующего вооруженными силами Ирака", - заявил сотрудник канцелярии Сабах аль-Нуман на пресс-конференции в Багдаде.

Он добавил, что 30 сентября - крайний срок для вывода войск, а также для разоружения неподконтрольных иракскому государству групп на территории страны - станет "национальным праздником" и днем, когда "Ирак обретет суверенитет".

При этом Германия ранее завершила вывод военнослужащих из Иракского Курдистана: его столицу Эрбиль в среду покинули последние немецкие военнослужащие.

"Немцы (...) являлись неотъемлемой частью международной коалиции. Их задачи включали в себя подготовку иракских военных и курдского ополчения, обеспечение вооружением, участие в воздушной разведке", - напомнил аль-Нуман.

The National напоминает, что Ирак и США в 2024 году заключили соглашение о завершении военной миссии коалиции к 30 сентября 2026 года. Стороны договорились, что любое будущее военное присутствие США будет определяться двусторонними договорами Багдада и Вашингтона, фокусироваться на обучении, обмене разведданными, продаже вооружений.

Однако с начала конфликта в регионе позиции США в Ираке неоднократно атаковали иракские ополченцы, связанные с Ираном, или непосредственно с территории Ирана. В результате погибли или получили ранения несколько американских военнослужащих и мирных жителей.