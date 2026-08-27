Поиск

Международная коалиция ускоряет вывод войск из Ирака

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Международная коалиция против "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) активизировала процесс вывода военнослужащих из Ирака, сообщает в четверг The National со ссылкой на канцелярию иракского премьера.

"Мы наблюдаем активизацию процесса вывода сил международной коалиции, при исключительно слаженном взаимодействии с управлением главнокомандующего вооруженными силами Ирака", - заявил сотрудник канцелярии Сабах аль-Нуман на пресс-конференции в Багдаде.

Он добавил, что 30 сентября - крайний срок для вывода войск, а также для разоружения неподконтрольных иракскому государству групп на территории страны - станет "национальным праздником" и днем, когда "Ирак обретет суверенитет".

При этом Германия ранее завершила вывод военнослужащих из Иракского Курдистана: его столицу Эрбиль в среду покинули последние немецкие военнослужащие.

"Немцы (...) являлись неотъемлемой частью международной коалиции. Их задачи включали в себя подготовку иракских военных и курдского ополчения, обеспечение вооружением, участие в воздушной разведке", - напомнил аль-Нуман.

The National напоминает, что Ирак и США в 2024 году заключили соглашение о завершении военной миссии коалиции к 30 сентября 2026 года. Стороны договорились, что любое будущее военное присутствие США будет определяться двусторонними договорами Багдада и Вашингтона, фокусироваться на обучении, обмене разведданными, продаже вооружений.

Однако с начала конфликта в регионе позиции США в Ираке неоднократно атаковали иракские ополченцы, связанные с Ираном, или непосредственно с территории Ирана. В результате погибли или получили ранения несколько американских военнослужащих и мирных жителей.

Ирак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию

 Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию

Турцию встревожили сообщения о планах Греции создать постоянную базу для дронов на Родосе

В Финляндии возобновят суд по делу танкера Eagle S о повреждении кабелей в заливе

Скончался бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич

 Скончался бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич

Ученые прогнозируют рекордное таяние ледников в Альпах по итогам 2026 года

Москва не получала от Киева новых предложений по урегулированию конфликта

 Москва не получала от Киева новых предложений по урегулированию конфликта

Число жертв наводнений в Непале выросло до 270

 Число жертв наводнений в Непале выросло до 270

CBS узнал, что глава ЦРУ посетил Москву, чтобы предостеречь РФ от атак на НАТО

Восемь россиян не выходят на связь в Непале после схода селя

Двое россиян пропали без вести после наводнения на границе Непала и Китая
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11410 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3584 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов