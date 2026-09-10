Хуситы заявили об отсутствии угроз судоходству в Красном море

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Представитель движения "Ансар Аллах" (хуситы) Мохаммед Абдулсалам заявил, что мореплавание и торговля в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе не находятся под угрозой, сообщает в четверг "Аль-Джазира".

По его словам, обычная активность в этих акваториях "остается безопасной и беспрепятственной".

Абдулсалам отметил, что наступление хуситов вдоль западного побережья Йемена, начатое на прошлой неделе, направлено на "обеспечение йеменского суверенитета и решение проблем и угроз, которые подрывают гражданский мир".

В четверг глава официально признанного на международном уровне правительства Йемена Ришад Аль-Алими обвинил Иран в том, что он стремится "дать хуситам возможность оказывать влияние на ситуацию в Баб-эль-Мандебском проливе и в Красном море".

По его слова, любая угроза судоходству в Баб-эль-Мандебском проливе влияет на "Суэцкий канал и на всю мировую торговлю". Он отметил, что защита побережья Йемена и восстановление контроля центральных властей над территорией страны и водными путями отвечает общим международным интересам.

Ранее в четверг The National и Associated Press сообщали, что йеменским правительственным силам под натиском хуситов пришлось отступить из стратегически важного портового города Моха на побережье Красного моря недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива.

Конфликт в Йемене начался в 2014 году, но с 2022 года наблюдалось относительное затишье. Однако с начала июля бои между правительственными частями и хуситами активизировались в разных районах страны. Вместе с тем в июле хуситы и Саудовская Аравия возобновили обмен ударами. Хуситы объявили о морской блокаде саудовских судов и атаковали саудовские танкеры в Красном море в ответ на блокаду портов в Йемене и атаку на международный аэропорт в Сане.