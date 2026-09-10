Йеменские военные признали, что оставили хуситам город близ Баб-эль-Мандебского пролива

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Йеменским правительственным силам под натиском хуситов пришлось отступить из стратегически важного портового города Моха на побережье Красного моря недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива, сообщает в четверг The National со ссылкой на представителя властей Йемена.

"Силы сопротивления вышли из Мохи, теперь они дислоцированы в городе Дхубаб в 46 км к югу", - заявил источник издания.

"Мы отдали приказ создать альтернативной командный центр в безопасном месте с целью провести перегруппировку войск, консультируясь с командованием арабской коалиции и руководящим президентским советом Йемена", - добавил он.

Вице-президент руководящего президентского совета Йемена Тарик Салех ранее признал, что правительственные силы понесли потери в ходе атак хуситов. Он отметил, что войска продолжают сопротивляться у западного побережья страны вместе с подразделениями на западе провинции Таиз, идет перегруппировка сил.

Ранее Associated Press со ссылкой на местных жителей передавало, что силы хуситов вошли на территорию города Моха на юге Йемена.

Позднее неназванный командир хуситов сказал The National, что их отряды заняли в этой местности важнейшие районы, включая горы и возвышенности, и даже без присутствия хуситов во всех точках город фактически пал. "С падением Мохи Баб-эль-Мандебский пролив, можно считать, под нашим контролем (...) в предстоящие часы еще будут сюрпризы", - пообещал он.

Другой источник среди хуситов подчеркнул, что решение их командование усилить наступательные действия стало поворотным моментом, и теперь "йеменцы будут атаковать все пути поставок нефти в Красном море, чтобы надавить на все стороны".

При этом, по данным издания, Саудовская Аравия в минувший вторник передала через Пакистан призыв к властям Ирана сдержать хуситов. Иранский чиновник подтвердил получение послание Эр-Рияда, но отметил, что Тегеран не контролирует хуситов.

Накануне газета Turkiye Today со ссылкой на источники сообщала, что Пакистан может атаковать хуситов с воздуха, если о том попросит Эр-Рияд в рамках обязательств Исламабада по Мекканскому оборонительному соглашению с Саудовской Аравией и Турцией.

Конфликт в Йемене начался в 2014 году, но с 2022 года наблюдалось относительное затишье. Однако с начала июля бои между правительственными частями и хуситами активизировались в разных районах страны. Вместе с тем в июле хуситы и Саудовская Аравия возобновили обмен ударами. Хуситы объявили о морской блокаде саудовских судов и атаковали саудовские танкеры в Красном море в ответ на блокаду портов в Йемене и на атаку на международный аэропорт в Сане.

На прошлой неделе хуситы начали наступление вдоль западного побережья Йемена. Во вторник ряд объектов нефтяной промышленности на юге Саудовской Аравии подверглись ударам хуситов, в том числе в Абхе, Джизане, Наджране, Хамис-Мушайте. В ответ саудовские военные нанесли удары в Йемене. Саудовские удары продолжились в среду.