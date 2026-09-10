Рим отложил встречу "Средиземноморской пятерки" из-за ситуации с миграционным кризисом в Сеуте

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Запланированная на сентябрь в Италии встреча министров внутренних дел стран "Средиземноморской пятерки" (Греция, Испания, Италия, Кипр, Мальта) отложена на неопределенный срок, сообщили в четверг ЭФЭ источники в итальянском МВД.

По словам собеседников агентства, это произошло в связи с напряженностью в отношениях между Римом и Мадридом, вызванной миграционным кризисом в Сеуте, и в частности, в связи с введением пограничного контроля сначала Италией в отношении прибывающих из Испании, а затем и Испанией в отношении прибывающих из Италии.

Встречи "Средиземноморской пятерки", основными темами которых являются проблемы миграции, проходят на ротационной основе в каждом из пяти государств-членов. Теперь очередь дошла до Италии, однако неизвестно, когда эта встреча состоится.