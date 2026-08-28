Испания обратилась к ЕС за помощью с оставшимися в Сеуте нелегалами

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Власти Испании запросили помощь у Европейского агентства по охране границ (Frontex) с целью проверки нелегалов, находящихся в автономном испанском городе Сеута на севере Африки после массового прорыва мигрантов из Марокко этим летом, сообщают в пятницу западные СМИ.

Соответствующий запрос глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка направил в адрес директора Генерального управления Еврокомиссии по вопросам миграции и внутренних дел Беате Гминдер. В частности, Мадрид просит отправить 10 офицеров Frontex для проведения процедур, связанных с нелегалами.

Как сообщалось, 30 - 31 июля не менее 72 тыс. нелегалов пересекли границу Марокко и Испании. В ходе прорыва границ на ее испанской стороне погибли 82 мигранта, на марокканской - 14. По оценкам местных властей, теперь в Сеуте остается 5 - 8 тыс. нелегальных мигрантов.

При этом жители Сеуты провели ряд акций протеста с требованием, чтобы мигранты уехали. Зафиксированы нападения на их палаточный лагерь на берегу и поджоги.

В ЕК заверяли, что внимательно следят за ситуацией в Сеуте и вокруг нее и продолжают активно работать на всех уровнях, чтобы обеспечить безопасность границ ЕС.