Запуск северокорейской ракеты зафиксирован Тихоокеанским командованием ВС США

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Тихоокеанское командование вооруженных сил США (USPACOM) сообщило, что ему известно о запуске ракеты, который был осуществлен в субботу КНДР.

"Нам известно о недавнем ракетном пуске. Мы проводим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами", - говорится в сообщении.

"Согласно имеющимся на данный момент оценкам, этот инцидент не представляет непосредственной угрозы для личного состава или территории США, а также для наших союзников", - подчеркнули американские военные.

При этом указывается, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены обеспечению безопасности своей территории и защите союзников в регионе.

Ранее южнокорейские СМИ со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов сообщили, что КНДР произвела очередной запуск ракеты в сторону Японского моря.