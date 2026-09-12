Поиск

Запуск северокорейской ракеты зафиксирован Тихоокеанским командованием ВС США

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Тихоокеанское командование вооруженных сил США (USPACOM) сообщило, что ему известно о запуске ракеты, который был осуществлен в субботу КНДР.

"Нам известно о недавнем ракетном пуске. Мы проводим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами", - говорится в сообщении.

"Согласно имеющимся на данный момент оценкам, этот инцидент не представляет непосредственной угрозы для личного состава или территории США, а также для наших союзников", - подчеркнули американские военные.

При этом указывается, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены обеспечению безопасности своей территории и защите союзников в регионе.

Ранее южнокорейские СМИ со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов сообщили, что КНДР произвела очередной запуск ракеты в сторону Японского моря.

США КНДР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Представитель РФ примет участие в саммите G20 по энергетике в США на следующей неделе

Путин заявил о формировании контуров справедливого миропорядка в рамках БРИКС

 Путин заявил о формировании контуров справедливого миропорядка в рамках БРИКС

Что произошло за день: пятница, 11 сентября

Президент Египта заявил о желании добиться стабилизации в вопросе поставок зерна

 Президент Египта заявил о желании добиться стабилизации в вопросе поставок зерна

Спутники фиксируют вероятный пожар на важнейшем нефтепроводе Саудовской Аравии

Температура воды у берегов Испании достигла рекордных значений этим летом

В ЕК называли приоритетом помощи Украине выплату 45 млрд евро, а не активы РФ

Лукашенко сообщил, что его младшего сына Николая призвали в армию

 Лукашенко сообщил, что его младшего сына Николая призвали в армию

Вучич объявил, что уйдет в отставку с поста президента Сербии в конце сентября
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3701 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11681 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов