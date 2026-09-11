Вучич объявил, что уйдет в отставку с поста президента Сербии в конце сентября

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич заявил в пятницу, что уйдет в отставку 25 или 26 сентября, сообщает сербская газета "Политика".

"Я подам в отставку с должности президента Сербии 25 или 26 сентября и проведу последний месяц предвыборной кампании (перед парламентскими выборами) как обычный гражданин", - приводит издание его слова.

Парламентские выборы в Сербии назначены на 25 октября.

В минувшую среду Вучич распустил парламент страны.

Ранее в сентябре руководство правящей Сербской прогрессивной партии высказалось за то, чтобы Вучич, в случае победы этой партии, стал кандидатом на пост главы правительства.