Поиск

Компания Pemex сообщила о разливе нефти из-за поврежденного трубопровода в Мексиканском заливе

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Утечка нефти из трубопровода в Мексиканском заливе произошла в 85 км от города Сьюдад-дель-Кармен (штат Кампече, Мексика), сообщает в субботу EFE.

По данным агентства, разлив произошел в четверг на объекте компании Pemex. В компании заявили, что "никакого воздействия на персонал или прибрежные пляжные зоны не произошло".

"Утечка выявлена, в районе утечки ведутся восстановительные работы", - приводит EFE выдержку из коммюнике Pemex.

Пока неизвестно, сколько нефти вытекло, как долго длилась утечка и каков размер нефтяного пятна.

EFE напоминает, что в последнее время в Мексиканском заливе произошло несколько аналогичных инцидентов.

Pemex Мексика Мексиканский залив Сьюдад-дель-Кармен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент РФ заявил, что страны БРИКС должны усиливать координацию в МВФ, ВБ, ВТО

Путин указал, что мыслящие колониальными категориями страны не видят перемен в мире

 Путин указал, что мыслящие колониальными категориями страны не видят перемен в мире

Правительственные войска Йемена нанесли удары по силам хуситов в районе порта Моха

На военном складе в Болгарии произошел пожар

Компания Pemex сообщила о разливе нефти из-за поврежденного трубопровода в Мексиканском заливе

Что случилось этой ночью: суббота, 12 сентября

Представитель РФ примет участие в саммите G20 по энергетике в США на следующей неделе

Путин заявил о формировании контуров справедливого миропорядка в рамках БРИКС

 Путин заявил о формировании контуров справедливого миропорядка в рамках БРИКС

Что произошло за день: пятница, 11 сентября

Президент Египта заявил о желании добиться стабилизации в вопросе поставок зерна

 Президент Египта заявил о желании добиться стабилизации в вопросе поставок зерна
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11697 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3701 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов