Компания Pemex сообщила о разливе нефти из-за поврежденного трубопровода в Мексиканском заливе

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Утечка нефти из трубопровода в Мексиканском заливе произошла в 85 км от города Сьюдад-дель-Кармен (штат Кампече, Мексика), сообщает в субботу EFE.

По данным агентства, разлив произошел в четверг на объекте компании Pemex. В компании заявили, что "никакого воздействия на персонал или прибрежные пляжные зоны не произошло".

"Утечка выявлена, в районе утечки ведутся восстановительные работы", - приводит EFE выдержку из коммюнике Pemex.

Пока неизвестно, сколько нефти вытекло, как долго длилась утечка и каков размер нефтяного пятна.

EFE напоминает, что в последнее время в Мексиканском заливе произошло несколько аналогичных инцидентов.