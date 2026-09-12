Что случилось этой ночью: суббота, 12 сентября

Заявления Владимира Путина по украинскому конфликту, документы от ЦРУ по терактам 11 сентября, атака на нефтепровод "Восток-Запад" с территории Ирака

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент России Владимир Путин заявил, что ввод европейских контингентов на Украину будет означать войну с Россией.

- В 25-ю годовщину терактов 11 сентября ЦРУ рассекретило 71 документ, связанный с этими событиями. Это стало крупнейшей публикацией материалов разведслужбы на эту тему, заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

- Владимир Путин заявил, что страны Запада изначально ставили цель "втащить" Украину в НАТО, и это стало первопричиной кризиса. По его словам, эта цель была поставлена сразу после смены власти на Украине в 2014 году.

- По факту ДТП в Архангельской области, в котором погибли 12 человек и 8 пострадали, возбуждено два уголовных дела. Авария произошла вечером в пятницу на трассе М-8 "Холмогоры". Об этом сообщил Следственный комитет России.

- Премьер-министр Ирака Али аз-Заиди заявил, что атака беспилотников на саудовский нефтепровод "Восток-Запад" была осуществлена из провинции Майсан. Ранее власти Саудовской Аравии сообщили, что работа нефтепровода остановлена.

- Российский теннисист Карен Хачанов уступил представителю Германии Александру Звереву в матче 1/2 финала турнира Большого шлема US Open-2026.