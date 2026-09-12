На военном складе в Болгарии произошел пожар

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Пожар на складе военного завода ЭМКО возник в ночь на субботу в районе болгарского города Габрово, сообщает Болгарское национальное телевидение.

По его данным, опасности для населения близлежащего населенного пункта и сотрудников предприятия нет.

На складе хранятся боеприпасы и порох, пожар локализован.

На место происшествия прибыл глава МВД Болгарии Иван Демерджиев. Он заявил, что, поскольку взрывы произошли через месяц после первого взрыва на складе в селе Белица, по всей стране начнутся усиленные проверки для контроля и обеспечения безопасности подобных объектов.