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На военном складе в Болгарии произошел пожар

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Пожар на складе военного завода ЭМКО возник в ночь на субботу в районе болгарского города Габрово, сообщает Болгарское национальное телевидение.

По его данным, опасности для населения близлежащего населенного пункта и сотрудников предприятия нет.

На складе хранятся боеприпасы и порох, пожар локализован.

На место происшествия прибыл глава МВД Болгарии Иван Демерджиев. Он заявил, что, поскольку взрывы произошли через месяц после первого взрыва на складе в селе Белица, по всей стране начнутся усиленные проверки для контроля и обеспечения безопасности подобных объектов.

Болгария Габрово ЭМКО
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