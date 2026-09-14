Нефтедобыча в Казахстане упала на 8,4% по итогам восьми месяцев

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Казахстане в январе-августе 2026 года было добыто 61,7 млн тонн нефти, падение составляет 8,4%, сообщила пресс-служба правительства в понедельник.

"Индекс физического объема (в нефтедобыче - ИФ) за восемь месяцев составил 91,6%, добыто 61,7 млн тонн нефти, против 91,1% и 53,2 млн тонн по итогам января-июля 2026 года", - говорится в сообщении.

Между тем в правительстве отмечают, что "наблюдается постепенное восстановление объемов добычи нефти".

"Скорректированный прогноз добычи нефти на 2026 год составляет 96 млн тонн, что соответствует индексу физического объема 91,6%", - информирует пресс-служба.

Минэнерго Казахстана несколько раз пересматривало прогноз добычи нефти на текущий год. Изначально ведомство прогнозировало добычу на 2026 год на уровне 100,5 млн тонн. Затем, по данным министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова, этот прогноз был скорректирован до 98 млн тонн из-за атак на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в январе 2026 года и инцидента на крупном месторождении Тенгиз, где в начале года приостанавливали добычу после возгорания трансформаторов на электростанции. В конце августа глава Минэнерго сообщил, что прогноз на текущий год вновь пересмотрен в сторону снижения с 98 млн до 96 млн тонн из-за продолжавшихся атак дронов на КТК в течение года.

В 2025 году в Казахстане было добыто 99,6 млн тонн нефти.