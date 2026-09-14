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Трамп заверил, что с Киевом обсуждают лицензии лишь на менее продвинутую версию ракет Patriot

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что с Украиной обсуждается потенциальная передача производственной лицензии только на менее продвинутую модификацию ракет для американских систем Patriot.

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"Мы обсуждаем это (...), менее продвинутую версию", - ответил Трамп журналистам на борту самолета на вопрос о том, получит ли Киев лицензии на ракеты Patriot.

Президент в очередной раз подчеркнул, что у США "большие запасы" вооружений, в том числе и ракет Patriot.

"Сейчас у нас очень большие запасы (...), прямо сейчас мы производим больше ракет Patriot, чем когда-либо", - добавил американский лидер.

В начале сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что возможная выдача лицензии на производство ракет для системы Patriot на Украине не решит украинские проблемы в краткосрочной перспективе.

"Это не мгновенное решение. Даже при наличии лицензии, наращивание производства, строительство заводов займет много лет", - заявил глава американского Госдепа в интервью радиоведущему Fox News Брайану Килмиду.

Рубио отметил, что переговоры о возможности выдать лицензию все еще ведутся и могут привести к результату, однако "это точно не станет решением в краткосрочной перспективе".

Летом президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не принял решение о выдаче Киеву лицензии на производство ракет для систем Patriot. Трамп отмечал, что речь идет о сложном вооружении, и потому "нужно быть осторожным при выдаче разрешения на его производство".

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Patriot Дональд Трамп Госдеп Вашингтон США Марко Рубио
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