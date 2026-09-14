Поиск

Что случилось этой ночью: понедельник, 14 сентября

Реорганизация Агентства нацбезопасности США, выборы в парламент Швеции, победа Зверева на US Open

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава Агентства нацбезопасности США Джошуа Радд инициировал масштабную перестройку службы. Она предусматривает создание пяти новых управлений внутри ведомства (ИИ, Китай, кибербезопасность, боевые операции, глобальная разведка). Реорганизация стартует в октябре, полный переход - к январю 2027 г., сообщила The Washington Post.

- Саудовская Аравия внесла свои поправки в предложения Ирана и Омана по Ормузскому проливу, сообщил журналист Axios Барак Равид.

- Австрия отказала главе Организации по атомной энергии Ирана Мохаммаду Эслами во въезде в страну на конференцию МАГАТЭ после давления со стороны администрации США, сообщил Bloomberg.

- ВФЛА поддержала коллективное письмо лидеров сборной РФ, направленное в ООН, МОК и World Athletics с призывом прекратить дискриминацию и допустить российских спортсменов к международным соревнованиям.

- На парламентских выборах в Швеции оппозиционный блок после подсчета 90% голосов опережает правящую коалицию на одно кресло. Подсчет голосов может затянуться до среды или четверга.

- Сиквел "Практическая магия 2" возглавил североамериканский прокат, собрав $30 млн за первые выходные. Старт оказался на нижней границе прогнозов Warner Bros. ($30-35 млн).

- Представитель Германии Александр Зверев победил американца Бена Шелтона в финале теннисного турнира Большого шлема US Open-2026 в Нью-Йорке (6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2).

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 14 сентября

Трамп заверил, что с Киевом обсуждают лицензии лишь на менее продвинутую версию ракет Patriot

Результаты оппозиции и правящей коалиции на выборах в Швеции могут стать самыми близкими в истории

 Результаты оппозиции и правящей коалиции на выборах в Швеции могут стать самыми близкими в истории

"Практическая магия 2" возглавила североамериканский прокат с $30 млн в дебютный уикенд

 "Практическая магия 2" возглавила североамериканский прокат с $30 млн в дебютный уикенд

Саудовская Аравия внесла поправки в предложения Ирана и Омана по Ормузскому проливу

Агентство национальной безопасности США приступает к масштабной реорганизации

 Агентство национальной безопасности США приступает к масштабной реорганизации

На парламентских выборах в Швеции побеждает оппозиция

Что произошло за день: воскресенье, 13 сентября

Трамп считает важным опередить Китай в разработке ИИ

 Трамп считает важным опередить Китай в разработке ИИ

Трамп сказал, что США просили Украину не бить в РФ по связанным с дизтопливом объектам

 Трамп сказал, что США просили Украину не бить в РФ по связанным с дизтопливом объектам
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11729 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3707 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов