Что случилось этой ночью: понедельник, 14 сентября

Реорганизация Агентства нацбезопасности США, выборы в парламент Швеции, победа Зверева на US Open

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава Агентства нацбезопасности США Джошуа Радд инициировал масштабную перестройку службы. Она предусматривает создание пяти новых управлений внутри ведомства (ИИ, Китай, кибербезопасность, боевые операции, глобальная разведка). Реорганизация стартует в октябре, полный переход - к январю 2027 г., сообщила The Washington Post.

- Саудовская Аравия внесла свои поправки в предложения Ирана и Омана по Ормузскому проливу, сообщил журналист Axios Барак Равид.

- Австрия отказала главе Организации по атомной энергии Ирана Мохаммаду Эслами во въезде в страну на конференцию МАГАТЭ после давления со стороны администрации США, сообщил Bloomberg.

- ВФЛА поддержала коллективное письмо лидеров сборной РФ, направленное в ООН, МОК и World Athletics с призывом прекратить дискриминацию и допустить российских спортсменов к международным соревнованиям.

- На парламентских выборах в Швеции оппозиционный блок после подсчета 90% голосов опережает правящую коалицию на одно кресло. Подсчет голосов может затянуться до среды или четверга.

- Сиквел "Практическая магия 2" возглавил североамериканский прокат, собрав $30 млн за первые выходные. Старт оказался на нижней границе прогнозов Warner Bros. ($30-35 млн).

- Представитель Германии Александр Зверев победил американца Бена Шелтона в финале теннисного турнира Большого шлема US Open-2026 в Нью-Йорке (6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2).