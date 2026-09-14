ЕК рассматривает возможность групповых высылок нелегальных мигрантов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) рассматривает возможность принятия правовых мер, которые помогли бы странам ЕС быстрее реагировать на внезапный приток большого числа мигрантов, в том числе путем организации скоординированного возвращения групп людей.

Как сообщает в понедельник Politico со ссылкой на чиновников ЕС, эти планы могут быть упомянуты во время предстоящего доклада председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен о состоянии Европейского союза. Данная инициатива призвана стать ответом не только на кризис в испанском автономном городе Сеута, но и на "недавние случаи преднамеренного использования миграции в качестве инструмента давления на страны Балтии через территорию Белоруссии".

Отмечается, что эти планы - часть более широких усилий Еврокомиссии, направленных на ужесточение контроля за нелегальной миграцией на фоне роста популярности правых партий.

В ЕК указывают на снижение числа заявок на предоставление убежища, усиление пограничной службы ЕС и активизацию переговоров об углублении партнерства с Марокко.

"Фон дер Ляйен озвучила идею "группового возвращения" мигрантов в пятницу (11 сентября - ИФ) во время рабочего обеда с постпредами стран ЕС и, по словам одного из дипломатов (...), встретила "в целом позитивную реакцию" присутствующих", - пишет издание.

Еврокомиссия намерена подготовить правовые разъяснения относительно того, в каких ситуациях страны могут временно приостанавливать прием заявлений о предоставлении убежища. При этом решения о дальнейших действиях остаются за государствами-членами ЕС.

Собеседники издания указали и на юридический риск: этот план может обернуться "правовым кошмаром", если приведет к нарушению принципа non-refoulement (невысылки) - правила, запрещающего государствам отправлять людей туда, где им может грозить серьезная опасность.

Представитель ЕС уточнил, что страны могут ссылаться на Женевскую конвенцию, позволяющую государствам защищать свои границы от "вторжения", добавив, что "в Литве уже рассматриваются судебные дела по этому вопросу".

Ожидается также, что фон дер Ляйен вновь призовет к утроению численности персонала пограничного агентства ЕС - Frontex, сообщили источники. Речь идет об увеличении числа служащих агентства до 30 тыс. По словам неназванного дипломата ЕС, к этому относятся скептически, так как для подобного решения пришлось бы отзывать сотрудников из национальных пограничных служб.

Не исключается и риск "краха дублинской системы ЕС", по правилам которой ответственность за рассмотрение ходатайства о предоставлении убежища обычно несет страна первого въезда. Она же обязана принимать обратно заявителей, перебравшихся в другие государства.