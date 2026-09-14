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В Польше призвали НАТО усилить военное давление вблизи Калининградской области

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе встречи по Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве призвал усилить военное давление НАТО на Россию.

"Я предлагаю провести с нашей стороны учения, достаточно интенсивные", - сказал Сикорский, которого цитируют польские СМИ.

По его словам, это нужно для того, чтобы Россия "не была уверена в том, что именно мы собираемся предпринять", отметив, что в настоящее время в Калининградской области "практически нет войск".

Глава МИД добавил, что целью таких действий "будет создание ситуации, в которой России придется перебросить часть своих войск с Украины в Калининградскую область".

Польша Радослав Сикорский НАТО РФ Калининградская область
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В Польше призвали НАТО усилить военное давление вблизи Калининградской области

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