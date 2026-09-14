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Результаты оппозиции и правящей коалиции на выборах в Швеции могут стать самыми близкими в истории

Результаты оппозиции и правящей коалиции на выборах в Швеции могут стать самыми близкими в истории
Парламентские выборы в Швеции
Фото: AP/TASS

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - На состоявшихся в воскресенье парламентских выборах в Швеции оппозиционная коалиция после подсчета около 90% голосов потенциально опережает правящую на одно кресло, однако официальные результаты могут быть объявлены позднее, пишет The Guardian.

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Издание отмечает, что в ночь на понедельник результаты состоявшихся выборов "остаются неопределенными", поскольку разница между оппозиционной и правящей коалициями потенциально может составить всего одно парламентское кресло.

"Левоцентристские оппозиционные партии во главе с социал-демократкой Магдаленой Андерссон получают 175 мест, а правые партии во главе с умеренным премьер-министром Ульфом Кристерссоном - 174", - поясняет газета.

Шведский парламент - риксдаг - однопалатный, всего в нем 349 членов, избираемых на 4 года.

Лидеры партий уже заявили, что результаты слишком близки, чтобы объявить победителя в ночь выборов, отмечает в свою очередь Bloomberg.

Подсчет голосов может затянуться до среды или даже до четверга.

По оценкам агентства, нынешние парламентские выборы могут стать "самыми напряженными в истории" Швеции, а их исход будет зависеть от окончательного подсчета в ближайшие дни бюллетеней, поступивших с опозданием и голосов избирателей из-за рубежа.

Явка снизилась по сравнению с прошлыми выборами и составила около 80%.

В свою очередь, премьер-министр Швеции Кристерссон назвал нынешние выборы "захватывающими", отметив, что вопрос о том, кто возглавит следующее правительство, остается "открытым".

Ранее СМИ публиковали результаты экзит-поллов, предрекавших оппозиционной коалиции большинство мест в парламенте Швеции.

В оппозиционный левоцентристский блок входят Социал-демократическая рабочая партия Андерссон, Левая партия, Партия центра и Партия зеленых.

Правящая коалиция - это правоцентристский блок, в который входят Умеренная коалиционная партия премьера Кристерссона, Либеральная партия, партия Христианских демократов и поддерживающая их партия Шведских демократов.

Швеция Христианские демократы Кристерссон Андерссон
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