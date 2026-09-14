Поиск

Постпреды стран ЕС пока не договорились о продлении санкций против России

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Постпреды стран ЕС в понедельник пока не смогли согласовать продление санкций против России, срок действия которых истекает во вторник, сообщает Politico со ссылкой на источники.

В миреВласти ФРГ прекратили еще одно расследование в отношении Алишера УсмановаВласти ФРГ прекратили еще одно расследование в отношении Алишера УсмановаЧитать подробнее

"Пять дипломатов Евросоюза заявили Politico, что страны не сумели в понедельник продлить действие санкционного режима против Москвы. Три собеседника отметили, что постпреды стран ЕС снова встретятся в понедельник для продолжения дискуссий", - передает издание.

По его данным, Словакия потребовала исключить из санкционных списков предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Франция предлагает компромисс, по которому из списков уберут лишь Усманова.

Кроме того, разногласия затрагивают срок продления санкций: дискуссии идут о том, нужно ли как обычно распространить их действие еще на шесть месяцев или сразу на 12. Так, Словакия не желает расширять сроки продления мер.

Для продления санкционного режима нужно единогласное решение, отмечает Politico.

ЕС РФ Словакия Алишер Усманов Михаил Фридман
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕК рассматривает возможность групповых высылок нелегальных мигрантов

Постпреды стран ЕС пока не договорились о продлении санкций против России

Европа борется с отставанием по запасам газа к зиме, цена на споте достигла $1015/тыс. куб. м

 Европа борется с отставанием по запасам газа к зиме, цена на споте достигла $1015/тыс. куб. м

В Польше призвали НАТО усилить военное давление вблизи Калининградской области

Что случилось этой ночью: понедельник, 14 сентября

Трамп заверил, что с Киевом обсуждают лицензии лишь на менее продвинутую версию ракет Patriot

Результаты оппозиции и правящей коалиции на выборах в Швеции могут стать самыми близкими в истории

 Результаты оппозиции и правящей коалиции на выборах в Швеции могут стать самыми близкими в истории

"Практическая магия 2" возглавила североамериканский прокат с $30 млн в дебютный уикенд

 "Практическая магия 2" возглавила североамериканский прокат с $30 млн в дебютный уикенд

Саудовская Аравия внесла поправки в предложения Ирана и Омана по Ормузскому проливу

Агентство национальной безопасности США приступает к масштабной реорганизации

 Агентство национальной безопасности США приступает к масштабной реорганизации
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11736 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3708 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов