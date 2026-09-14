Постпреды стран ЕС пока не договорились о продлении санкций против России

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Постпреды стран ЕС в понедельник пока не смогли согласовать продление санкций против России, срок действия которых истекает во вторник, сообщает Politico со ссылкой на источники.

"Пять дипломатов Евросоюза заявили Politico, что страны не сумели в понедельник продлить действие санкционного режима против Москвы. Три собеседника отметили, что постпреды стран ЕС снова встретятся в понедельник для продолжения дискуссий", - передает издание.

По его данным, Словакия потребовала исключить из санкционных списков предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Франция предлагает компромисс, по которому из списков уберут лишь Усманова.

Кроме того, разногласия затрагивают срок продления санкций: дискуссии идут о том, нужно ли как обычно распространить их действие еще на шесть месяцев или сразу на 12. Так, Словакия не желает расширять сроки продления мер.

Для продления санкционного режима нужно единогласное решение, отмечает Politico.