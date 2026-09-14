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Германия готовит меры по снижению зависимости важнейших секторов экономики ЕС от Китая

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Власти Германии разрабатывают меры, которые должны помочь стратегическим экономическим секторам Евросоюза сократить зависимость от КНР, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с планами, министры составляют список уязвимостей перед Китаем и продумывают контрмеры. Потенциальные предложения – новые пошлины, обязательная организация совместных предприятий с Китаем, усиление надзора над инвестициями, укрепление мер экспортного контроля. Правительство канцлера ФРГ намерено получить одобрение кабмина 14 октября прежде, чем добиваться более широкой поддержки в ЕС", - сообщает агентство.

Источники добавили, что ФРГ работает с Францией для получения поддержки у стран-членов ЕС в связи с этой инициативой в преддверии переговоров с Китаем в сентябре и саммита ЕС в октябре. Берлин и Париж намерены составить документ с совместной позицией, поделиться им с ЕС.

Bloomberg отмечает, что такие шаги Берлина указывают на ужесточение его политики по отношению к КНР, хотя ФРГ ранее проявляла осторожность из-за степени развития коммерческих связей с Китаем и ориентации германской экономики на экспорт.

Готовящиеся меры, в частности, могут предусматривать ужесточение контроля над поставками в КНР продвинутых технологий искусственного интеллекта и оборудования для выпуска полупроводников. Также Берлин хочет расширить полномочия по вмешательству в ситуацию с инвестициями Китая в ФРГ; усилить надзор или ограничить германские инвестиции в КНР.

Кроме того, германские власти желают помочь промышленности в поисках альтернативных источников снабжения нужными материалами или в развитии собственных производственных мощностей; одним из примеров названа ситуация с поставками вольфрама.

При этом, напоминает агентство, ФРГ уже снижает зависимость от КНР в сфере телекоммуникаций. Операторы до конца 2026 года должны прекратить использовать в сетях 5G важнейшие компоненты, которые поставляют компании Huawei Technologies и ZTE; меры в этом направлении продолжат и дальше.

Источники отметили, что многие из мер должны войти в состав стратегии обеспечения экономической безопасности ФРГ, которую обнародуют позднее в этом году.

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