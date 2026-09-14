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В Сирии начались протесты из-за повышения цен на топливо

В Сирии начались протесты из-за повышения цен на топливо
Торговля топливом в Сирии
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В нескольких районах Сирии начались акции протеста против решения властей увеличить цены на дизель и бензин на 28 - 40%, сообщает The National. Демонстрации начались в центральных и северных районах Сирии, в частности в городах Хама, Хан-Шейхун и Мааррет-эн-Нууман.

В интернете появлялись видеозаписи того, как протестующие жгут покрышки и перекрывают автомобильные дороги. Среди перекрытых дорог оказалась международная трасса M-5 в районе провинции Идлиб.

Правительство объявило о повышении цен на нефтепродукты 13 сентября. Дизельное топливо подорожало примерно на 40%, бензин - на 28%. Правительство назвало повышение цен временным и объяснило его ростом глобальных расходов на поставки топлива. Причиной проблем стали нарушение судоходства в Ормузском проливе и на других морских маршрутах, а также увеличение затрат на транспортировку и страхование грузов из-за конфликта США и Ирана, который начался 28 февраля этого года.

Идлиб Хама Сирия Хан-Шейхун Мааррет-эн-Нууман Ормузский пролив
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