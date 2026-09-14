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В Приднестровье 13 декабря изберут нового лидера

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Избирательная кампания по выборам президента, которые состоятся 13 декабря, стартовала в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, выдвижение кандидатов продлится до 12 ноября, сообщил местный Центризбирком.

Согласно сообщению, кандидат должен собрать не меньше 2% достоверных подписей от общего числа избирателей - почти 8 тыс. Регистрация кандидатов завершится 21 ноября, а предвыборная агитация разрешена с момента выдвижения до конца 12 декабря.

Досрочное голосование пройдет 7-10 декабря в территориальных избирательных комиссиях, 11 и 12 декабря - на участках. В день выборов 13 декабря участки будут открыты с 08:00 до 20:00, говорится в сообщении.

Нынешний тираспольский лидер Вадим Красносельский отработал на этом посту уже два пятилетних срока. В новые президенты, по неофициальной информации, прочат 50-летнего вице-премьера Виталия Нягу.

Приднестровье Вадим Красносельский
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