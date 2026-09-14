В Баку изменят график работы чиновников для оценки транспортной загруженности

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Баку с 15 сентября введут новый график работы госучреждений, сообщило Министерство труда и соцзащиты Азербайджана.

В порядке эксперимента в течение двух месяцев в госучреждениях рабочее время будет организовано в трех режимах: 08:00-17:00, 09:00-18:00 и 09:30-18:30, в каждом из которых должно быть занято не менее 30% сотрудников.

"В течение пилотного периода профильные госорганы оценят транспортную загруженность, а по итогам анализа будут подготовлены окончательные предложения по режиму работы", - отметило Минтруда.

Новый режим затронет государственные органы, а также юридические лица с госучастием и публичные юридические лица, созданные от имени государства, расположенные в Баку и на прилегающих территориях.

Организация графика предусмотрена госпрограммой по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Баку и прилегающих территориях на 2025-2030 годы, утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева.