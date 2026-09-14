Всебелорусское народное собрание проведет заседание в Минске в декабре

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Минске в декабре пройдет очередное заседание Всебелорусского народного собрания, такое распоряжение подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщил телеграм-канал "Пул Первого".

Третье заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет 17-18 декабря.

В феврале 2022 года на референдуме в Белоруссии были приняты поправки в Конституцию. В частности, расширены полномочия Всебелорусского народного собрания. Закреплен статус ВНС как высшего представительного органа народовластия Белоруссии. Делегатами ВНС являются как действующий, так и бывший президенты республики, представители законодательной, исполнительной и судебной власти, гражданского общества.

При этом предусматривается запрет на выдвижение кандидатами в делегаты ВНС лиц, имеющих иностранное гражданство или документы иностранных государств, предоставляющие права на льготы и преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью.

ВНС наделено правом смещать с должности президента страны, избирать главу и членов ЦИК, Конституционного и Верховного судов, вводить на территории страны чрезвычайное или военное положение, рассматривать вопросы о направлении военнослужащих за пределы Белоруссии для участия в обеспечении коллективной безопасности и миротворческой деятельности, вносить президенту предложения о проведении референдума.

В этом году исполняется 30 лет с даты проведения первого ВНС в октябре 1996 года.