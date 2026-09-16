В Минэнерго Казахстана заверили, что планов выйти из ОПЕК+ у страны нет

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Казахстан не планирует покидать сделку ОПЕК+, страна сохраняет коммуникацию с секретариатом ОПЕК, в том числе по вопросу компенсации за добычу выше разрешенного уровня в предыдущие месяцы, сообщил журналистам вице-министр энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев на "полях" Промышленно-энергетического форума (TNF).

"Мы в ОПЕК+ на всех совещаниях участвуем. У нас сейчас вопрос в повестке по выходу из организации не стоит. Мы максимально стараемся исполнять наши обязательства", - сказал Туткышбаев.

Отвечая на вопрос о компенсациях страны за сверхдобычу в период добровольных сокращений и продолжают ли для нее действовать соответствующие графики, вице-министр сказал: "У нас есть хорошее взаимодействие с секретариатом ОПЕК".

Туткышбаев напомнил, что превышение разрешенного уровня в рамках сделки произошло в связи с обязательствами Казахстана перед международными партнерами, участвующими в ряде соглашений по разделу продукции (СРП).

Как сообщалось, Казахстан на протяжении долгого времени добывал выше разрешенного ему уровня в рамках ОПЕК+. Для страны ввели графики компенсаций за перепроизводство, однако они не исполнялись. Срок компенсаций был продлен альянсом до конца текущего года, однако с июня соответствующие планы - на сколько стране нужно сокращать добычу от квоты - перестали публиковаться.

Без учета компенсаций квота Казахстана в ОПЕК+ с сентября составляет 1,628 млн б/с. При этом в августе страна, по данным ОПЕК, добывала чуть выше 1,8 млн б/с.