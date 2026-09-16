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Китай открыл судоходство по каналу Пинлу

Китай открыл судоходство по каналу Пинлу
Фото: Wang Weichen/China News Service/VCG via Getty Images

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Китае в среду было открыто судоходство по каналу Пинлу, сообщает агентство "Синьхуа".

Новая водная артерия обеспечит юго-западным регионам страны, не имеющим выхода к морю, кратчайший доступ к побережью и далее к международным рынкам. В частности, она открывает удобный транспортный маршрут в страны АСЕАН.

Канал Пинлу протяженностью 134,2 км проходит от Наньнина (административный центр Гуанси-Чжуанского автономного района на юге страны) до залива Бэйбу - ближайшего выхода к морю для большей части юго-запада Китая. Он рассчитан на пропуск судов водоизмещением до 5 тыс. тонн.

Объем инвестиций в данный проект составил 72,7 млрд юаней ($10,75 млрд). Это первый в Китае с 1949 года крупный проект канала, обеспечивающего прямое сообщение между речной и морской транспортными системами, который был спланирован и согласован на национальном уровне.

АСЕАН является крупнейшим торговым партнером Китая. Объем двусторонней торговли в первом полугодии достиг 4,34 трлн юаней, что на 18,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Контейнерооборот порта Бэйбувань в заливе Бэйбу вырос до 10,06 млн двадцатифутовых контейнеров (TEU) в 2025 году по сравнению с 2,28 млн TEU в 2017 году. За этот период гавань сформировала разветвленную сеть морских перевозок, охватывающую крупнейшие порты стран АСЕАН.

Китай АСЕАН Пинлу канал Пинлу Бэйбувань Бэйбу
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Китай открыл судоходство по каналу Пинлу

 Китай открыл судоходство по каналу Пинлу

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