Зампред правительства Италии высказался за сохранение торговых связей с РФ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя правительства Италии Маттео Сальвини призвал сохранить торговые связи с Россией, предложив себя как посредника для примерно 350 итальянских компаний, которые продолжают работать на российском рынке.

"Это героические компании, которых важно просто услышать", - приводит в среду агентство Bloomberg выдержку из его интервью итальянской газете "Соле 24 оре".

Он отметил, что мог бы внести вклад в создание канала, указывающего на конкретные проблемы итальянских компаний от заключения сделок до логистики.

По словам Сальвини, Италия также могла бы противостоять запросам некоторых стран о блокировке всех европейских виз для граждан России.

"Меня беспокоит, что некоторые считают, что даже после окончания войны не должно быть никаких отношений с Россией. Это было бы огромной ошибкой. В наших интересах после прекращения огня вернуться к полноценным отношениям с Москвой. Пришло время, чтобы дипломатия пришла на смену оружию", - сказал он.