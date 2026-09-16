Что случилось этой ночью: среда, 16 сентября

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Режим ЧС ввели на Таймыре из-за разлива топлива в Хатангский залив. Разгерметизация емкости с нефтепродуктами произошла 15 сентября в районе поселка Сындасско. По предварительным данным, вылилось около 200 т дизтоплива.

- Члены Палаты представителей США проголосовали против передачи на рассмотрение резолюции об объявлении импичмента президенту Дональду Трампу.

- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что первый этап конфликта с Ираном завершен и в ближайшие месяцы он перейдет в новую фазу.

- Военные действия против Ирана обходятся США ежемесячно в $2-3 млрд, к 1 августа расходы достигли $38 млрд, оценило Бюджетное управление Конгресса США.

- Палата представителей США приняла процедурную резолюцию по законопроекту об ужесточении антироссийских санкций, теперь конгрессмены смогут провести окончательное голосование по этой инициативе.

- Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил поездку в Нью-Йорк на Генассамблею ООН из-за внутриполитических проблем, сообщило DPA со ссылкой на источники.

- Лионель Месси получил вызов в сборную Аргентины на товарищеский матч против команды Бенина. Игра пройдет 6 октября в Буэнос-Айресе. Ожидается, что она станет прощальной для Месси в сборной страны.