Brent подешевела до $108,03 за баррель

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в среду после роста накануне.

К 8:16 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,72 (0,66%) до $108,03 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $3,07 (2,9%), до $105,83 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,13 (1,07%), до $104,7 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $4,44 (4,38%), до $105,83 за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказывают данные Американского института нефти, по которым запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 7,14 млн баррелей. При этом эксперты в среднем ожидали их спада на 1,8 млн баррелей, отмечает Trading Economics. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные по запасам в США будут обнародованы позднее в среду.

Погрузка нефти в саудовском порту Янбу на Красном море по-прежнему не производится. Сырье поступало туда по критически важному нефтепроводу "Восток-Запад", работа которого была остановлена после атаки БПЛА. Этот канал поставок был альтернативой Ормузскому проливу, и четкого графика его возвращения в эксплуатацию все еще нет.

Национальная нефтяная компания Ливии на фоне продолжающихся протестов также приостановила работу двух нефтяных месторождений и насосной станции. Несмотря на это, общие объемы добычи в стране в целом остаются стабильными - на уровне 1,4 млн баррелей в сутки.