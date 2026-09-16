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Глава ЕК назвала цены на энергию для Европы слишком высокими

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Европа не может оставаться индустриальной державой в условиях "слишком высоких цен" на энергию, вызванных последствиями ближневосточного конфликта.

"Европа не сможет оставаться индустриальной державой, если цены на энергию будут слишком высокими", - сказала она, выступая с ежегодным докладом в Европарламенте.

По оценке главы ЕК, экономика Евросоюза выстояла лучше, чем предполагалось, от последствий войны на Ближнем Востоке, "но ощущается давление цен на энергию", поэтому Еврокомиссия нынешнего состава с начала мандата реализует план строительства экономики, при которой инновации и энергетика становятся единой задачей ЕС, выходящей за пределы отдельных стран и предприятий.

Она напомнила об инвестициях ЕС в возобновляемые источники энергии и ядерную энергетику, но кризис в Ормузском проливе нанес ощутимый ущерб экономике Евросоюза, подняв цены на энергоносители, что с начала конфликта обошлось Европе в 90 млрд евро дополнительно за энергию. "Мы должны удвоить усилия для производства чистой, собственной и доступной по стоимости энергии, будь то возобновляемая или ядерная, произведенная из биометана или иным способом, неважно, по какой технологии, если эта энергия служит нашей независимости и снижает цены", - отметила глава ЕК.

В то же время фон дер Ляйен связывает планы укрепления энергетической независимости Европы с освобождением от " токсичной зависимости от российского ископаемого топлива". "Европа прокладывает свой собственный путь в этом мире. Это работа, которой мы посвятили эти последние годы ради более сильной и более независимой Европы, которая проявляется сегодня. Это Европа, которая сама обеспечивает свое процветание, Европа, которая освобождается от своей токсичной зависимости от российского ископаемого топлива", - заявила она.

Независимость ЕС, по ее словам, также связана с усилением электрификации Европы. "Наша цель - удвоить долю электричества (в энергетическом комплексе - ИФ) к 2040 году. Таким образом Европа сможет уменьшить свои расходы на импорт ископаемого топлива примерно на 260 млрд евро в год", - считает глава Еврокомиссии.

"Но нам также необходимо обеспечить доступность вырабатываемой нами электроэнергии. В прошлом году мы ввели в эксплуатацию мощности возобновляемой энергетики объемом более 80 гигаватт. Однако подключения к сети ожидают мощности, превышающие этот показатель в шесть раз. Именно поэтому нам так необходим пакет мер по развитию электросетей. Мы должны инвестировать активнее, ускорить подключение к сетям и развивать системы хранения энергии. Словом, давайте сделаем будущее Европы электрическим", - призвала фон дер Ляйен европейских депутатов.

Еврокомиссия Европарламент Европа Евросоюз Урсула фон дер Ляйен Ближний Восток Ормузский пролив
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