В Гонконге представили первый в истории план развития на пятилетку

В соответствии с этим планом, Гонконг будет укреплять свой статус международного финансового, морского и торгового центра и займется развитием технологий

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Гонконг будет укреплять и развивать свой статус международного финансового, морского и торгового центра, а также превращаться в международный центр инноваций и технологий и глобальный хаб для привлечения высококвалифицированных кадров, тем самым повышая свою конкурентоспособность.

Об этом говорится в пятилетнем плане социально-экономического развития (на 2026-2030 годы), который представил глава Гонконга Джон Ли, передает "Синьхуа".

Ли отметил, что эти пять лет станут для города решающим этапом, позволяющим ускорить переход от стабильности к процветанию, повысить уровень благосостояния населения и создать лучшие условия для жизни всех жителей.

Первый в истории Гонконга пятилетний план был разработан по итогам двухмесячных консультаций правительства с законодателями и жителями. Он охватывает широкий спектр сфер - от экономики и занятости до образования и здравоохранения. В частности, Ли пообещал построить 196 тысяч единиц социального жилья.

План также предусматривает ускорение развития проекта "Северный мегаполис" (Northern Metropolis) - территории площадью 30 тысяч гектаров у границы с материковым Китаем. Этот проект должен стать новым драйвером роста, способствующим укреплению технологических и других связей с материком, а также созданию новых рабочих мест и жилья. После завершения реализации проекта эта территория станет идеальным местом для жизни, работы и передвижения, что "еще больше повысит общую конкурентоспособность Гонконга и придаст новый импульс его устойчивому развитию", отметил Ли.

Он также сообщил, что в первом квартале 2027 года Гонконг официально запустит первую систему централизованного клиринга и расчетов по операциям с золотом. Также Валютное управление Гонконга планирует до конца текущего года внедрить систему расчетов с использованием цифровой валюты центрального банка, сообщает Reuters.

По словам Ли, Гонконг также активизирует усилия по превращению в центр международных юридических услуг и услуг по разрешению споров.

Чтобы стимулировать рождаемость в Гонконге, где этот показатель является одним из самых низких в мире, Ли пообещал продлить еще на три года выплату единовременного пособия в размере 20 тысяч гонконгских долларов ($2550) при рождении первенца. За этот период сумма выплат на второго и третьего ребенка вырастет до 30 тысяч долларов. Кроме того, предусмотрены детские пособия, налоговые вычеты и создание дополнительных центров по уходу за детьми.