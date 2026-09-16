Общий суд ЕС частично удовлетворил требования Полины Гагариной о снятии санкций

Певица Полина Гагарина Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Европейский суд общей юрисдикции в среду вынес решение о частичном удовлетворении иска российской певицы, актрисы и композитора Полины Гагариной об отмене санкций ЕС в отношении нее, говорится в судебном постановлении.

Суд постановил отменить решения Совета ЕС от 14 марта 2025 года и 12 сентября 2025 года об ограничительных мерах в отношении Гагариной, действующих в связи с "ущербом или угрозой нанести ущерб целостности, суверенитету и независимости Украины". Однако суд оставил в силе включение Гагариной в списки в 2024 году.

24 июня 2024 года сообщалось, что Евросоюз ввел санкции в отношении Гагариной. 12 сентября 2024 года действие санкций продлили.