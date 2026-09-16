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КС Армении не нашел противоречий с Конституцией соглашения по проекту TRIPP

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве Армении и США по проекту "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP) не противоречит Конституции Армении, сообщили в среду в пресс-службе Конституционного суда республики.

Рассмотрение конституционности соглашения началось накануне, а полное решение суда будет опубликовано в трехдневный срок. После положительного решения КС соглашение будет направлено на ратификацию в парламент страны.

Правительство Армении направило соглашение в Конституционный суд 16 июля этого года. 4 июня Армения и США подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве вокруг проекта TRIPP на армянской территории.

В августе 2025 года премьер Армении Никол Пашинян, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой отмечалось, что Ереван будет работать с Вашингтоном и третьими сторонами над формированием рамок проекта TRIPP. В рамках проекта предполагается строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры. TRIPP свяжет основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении по дороге протяжённостью 42 км, и далее - с Турцией.

В мае представители американской инженерно-консультационной компании AECOM начали в Армении работы по обследованию участка под реализацию TRIPP. Команда AECOM прибыла в Ереван от имени Фонда глобального партнёрства в области инфраструктуры и инвестиций Госдепартамента США.

Армения Азербайджан TRIPP
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